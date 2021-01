Inter, possibili sorprese last minute: Conte insiste per una punta, ecco i profili valutati

Il mercato di gennaio dell’Inter è sostanzialmente chiuso, sia in entrata che in uscita: lo hanno confermato a più riprese sia Conte che la dirigenza e, con la situazione societaria in piena evoluzione, appare difficile che qualcosa possa succedere in questi ultimi giorni. Tuttosport, tuttavia, non chiude la porta a sorprese sul gong, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco.

LAST MINUTE – “Conte potrebbe insistere per avere più che un centrocampista, un attaccante, che rimanga o esca Pinamonti. Sanchez infatti non da piene garanzie fisiche e il tecnico nella corsa scudetto non vuole trovarsi impreparato in caso di assenza di uno fra Lukaku e Lautaro. L’Inter sta valutando diversi profili – da Gomez a Pavoletti, passando per Origi ed Eder (in calo) – e l’ultima settimana di gennaio potrebbe riservare sorprese“.