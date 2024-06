Annuncio settimana prossima?

L’annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana, prima che il 20 giugno l’Argentina campione in carica debutti in Coppa America ad Atlanta contro il Canada. Come successo già con Barella prima del debutto all’Europeo, Lautaro vuole fare lo stesso prima di tornare in campo con la sua nazionale, con la speranza di puntare alla finale del 14 luglio per concedere il bis rispetto al trionfo in Brasile di tre anni fa. L’Inter fino al 2029 gli riconoscerà un ingaggio da 9 milioni a stagione, dandogli la possibilità di arrivare in doppia cifra attraverso i bonus e cucendogli addosso il ruolo di leader indiscusso con la fascia di capitano al braccio.