Inter, Lautaro blindato: “Rinnovo? Si cerca un piccolo sconto: le cifre”

Arrivano conferme: il Tottenham ha provato sul serio a prendere Lautaro Martinez con un'offerta da capogiro fatta recapitare all'Inter. Ma il club nerazzurro è categorico: basta sacrifici illustri. Spiega il Corriere dello Sport: "Subire un altro “tradimento”, dopo quello di Lukaku, per l’Inter sarebbe davvero troppo. Il vero nodo, dunque, sarà la trattativa per il rinnovo, visto che la richiesta del “Toro” e del suo entourage non sarà inferiore ai 6 milioni di euro a stagione, sostanzialmente il doppio di quanto previsto dall’attuale contratto, dopo l’ultimo adeguamento automatico. L’Inter proverà a strappare uno “sconto” considerato che, con i vecchi agenti dell’attaccante, era stata trovata un’intesa per 4,5 milioni più bonus. In ogni caso la differenza dovrebbe farla la reciproca volontà di restare insieme. E allora un’intesa potrebbe essere raggiunta anche in tempi brevi".