Sky – Lautaro, nell’incontro con l’Inter non si è parlato di offerte. Il rinnovo? Con calma

Gli agenti di Lautaro Martinez hanno parlato di visita di cortesia e l’Inter ha confermato che non si è parlato del Barcellona nell’incontro con l’entourage del giocatore. Questo è quanto riportano a Skysport sull’inatteso summit tra i procuratori dell’argentino e la dirigenza nerazzurra. Stando a quanto filtra, secondo il noto canale satellitare, nel faccia a faccia non si è parlato di nessun’altra offerta e neanche del rinnovo del contratto. Al momento non c’è nessuna trattativa aperta per l’addio del calciatore. Il Barcellona difficilmente in questa sessione può dedicarsi all’argentino. Più probabile che si possa parlare di rinnovo ma non c’è nessuna fretta di farlo.

(Fonte: SS24)