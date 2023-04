Inter, Lautaro: “Champions? Gioco a calcio per vincere tutto. Ora testa al campionato”

Le parole dell'attaccante nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset dopo il passaggio del turno ieri sera in Champions League

Lautaro Martinez, premiato dalla Uefa come migliore in campo in Inter-Benfica, ha parlato poi ai microfoni di Sport Mediaset della prova contro i lusitani e della semifinale di Champions League tutta da vivere contro il Milan, continuando a cullare il sogno di strappare il pass per Istanbul.

Queste le considerazioni dell'argentino: "Gioco a calcio per vincere tutto, per ora siamo felici di essere in semifinale, un posto che il club merita". Ci sarà il Milan da sfidare: "Il derby è sempre una partita speciale, sappiamo cosa significa. Ora recuperiamo punti in campionato, poi pensiamo alla Champions".

Poi per il Toro una dedica speciale: "Felicità e orgoglio di rappresentare questo grande club. Sono felice per la mia famiglia, un abbraccio a mio fratello che si è infortunato, questo è per lui".