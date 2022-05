CdS – Lautaro a un passo da un doppio record. Gli altri attaccanti sanno…

L'argentino vuole toccare vette inesplorate e per farlo dovrà segnare altre reti importanti per il percorso nerazzurro

Lautaro Martinez sta attraversando un ottimo momento. Lo dicono i numeri, riportati dal Corriere dello Sport, che lo collocano ad un passo da primati mai raggiunti: "Con la doppietta, il suo bottino in campionato sale a 19 centri - gliene manca uno per toccare quota 20, mai raggiunta in carriera - e quello stagionale a 23: si tratta di un doppio record per lui. Sembrano un pallido ricordo, insomma, quei lunghi periodi di astinenza, che avevano pure acceso critiche nei suoi confronti. Ora, infatti, Lautaro viaggia sull’onda di 11 centri nelle ultime 11 uscite ufficiali dell’Inter. E’ lui il trascinatore dell’attacco. Ed è lui che Inzaghi si guarderà bene dal tenere fuori nella finale di finale di Coppa Italia con la Juventus, ma anche nelle due gare di campionato che mancano. Saranno gli altri, da Dzeko a Correa, passando pure per Sanchez, a giocarsi la seconda maglia. Intanto, il “Toro” tiene alto il morale della truppa".