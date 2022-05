Inter, Lautaro: “Ci siamo e vogliamo vincere. Juventus? Ci sarà da battagliare”

Le considerazioni dell'attaccante argentino dopo la vittoria in rimonta contro l'Empoli

Lautaro Martinez, autore di una doppietta in Inter-Empoli, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Il messaggio è che ci siamo. Lavoriamo per vincere, rimangono due partite importanti per noi e adesso dobbiamo essere contenti di quanto fatto. Recuperiamo le energie e guardiamo avanti, mercoledì ci aspetta una partita importante. Sono contento di aiutare la squadra a vincere e di lavorare con staff e compagni che hanno fiducia in me. Diventando padre sono maturato in tanti aspetti dentro e fuori dal campo, cerco sempre di dare il massimo con questa maglia e di essere una persona tranquilla e serena. La Juventus? Recuperiamo tante energie spese nella grande partita di oggi e preparare tatticamente una partita in cui ci sarà da battagliare. E' un trofeo che vogliamo alzare, c'è fiducia per mercoledì".