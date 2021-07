Lautaro Martinez: “Anno incredibile con due trofei. Felice del supporto della gente”

Le parole dell'attaccante argentino, ora in vacanza dopo aver vinto scudetto con l'Inter e Coppa America con la nazionale

Parla Lautaro Martinez . Il Toro si sta godendo le vacanze dopo le vittorie di scudetto e Coppa America, ma intanto si allena verso la nuova stagione con il club della sua città, dove ha mosso i primi passi: l' Atletico Liniers . Lautaro vuole presentarsi in forma, Simone Inzaghi non vede l'ora di averlo a disposizione. Di seguito le sue dichiarazioni al profilo Instagram del club.

"Sono sempre felice di tornare in città e al club. Ho vissuto un anno incredibile con due trofei, di cui uno molto speciale con la nazionale argentina , che possiamo festeggiare dopo tanto tempo. Sono felice di stare qui di nuovo, con gli altri ragazzi, di ricordare gli anni passati. Come dico sempre, quando torno mi piace portare il mio supporto al club, che sta crescendo e mi rende felice farlo così.

È un orgoglio. È una felicità enorme vedere come cresce (il club, ndr). Come sappiamo, hanno investito nelle strutture per raggiunge gli obiettivi e con molti ragazzi che vengono a imparare e divertirsi, che è la cosa principale. Il messaggio che dobbiamo lanciare ai ragazzi che entrano nel club è quello di godersi il percorso di crescere, di come si lavora, del senso d'appartenenza e che tutto questo è per loro.