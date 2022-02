Inter, Lautaro? Inzaghi sicuro: “Non prende proprio in considerazione l’idea di…”

Il Toro sta attraversando un momento no non riuscendo a trovare la via del gol: e Simone Inzaghi prepara la mossa

Marco Astori

E' un momento sicuramente poco brillante per Lautaro Martinez, che non trova la via del gol in campionato addirittura dal 17 dicembre, dal 5-0 sul campo della Salernitana. Ma cosa fare con un attaccante che ha difficoltà a trovare la rete? Come scrive il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi non ha dubbi: "Per tornare a segnare bisogna giocare. Ecco perché Inzaghi non prende proprio in considerazione di accantonare l’argentino.

Sia perché la fiducia nei suoi confronti è intatta. Sia perché l’alternativa, ovvero Sanchez (Correa è ancora fermo ai box mentre Caicedo non è in condizione per giocare dall’inizio), non può certamente essere definito un bomber, e con il Sassuolo anche lui ha steccato pesantemente. Allora contro il Genoa, avanti con il “Toro”. E pure con Dzeko. Seppure la loro affinità sia ancora lontana da quella che c'era con Lukaku, il tandem bosniaco-argentino è stato identificato come titolare sin dall’inizio e, a meno di problemi o intoppi, continua ad essere tale anche adesso, soprattutto nelle sfide più importanti e delicate".