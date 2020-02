CorSera – Inter, Lautaro non blindato per ‘colpa’ di Conte? Il tecnico chiese a Marotta…

Il futuro di Lautaro Martinez è uno dei temi caldi delle ultime settimane in casa Inter. L’attaccante argentino è esploso quest’anno, attirando su di sé i riflettori delle big d’Europa. Il Corriere della Sera spiega: “Real Madrid, Chelsea ma soprattutto il Barcellona si sono messe in fila per prendere informazioni sulla punta argentina. Il sudamericano non solo forma con Lukaku una coppia formidabile di corsa e potenza, ma ha mostrato costanti miglioramenti a livello tecnico e di personalità. Perciò non è dato sapere se nel bel palazzo di City Life, sede del Biscione, qualcuno si sta pentendo di non aver accontentato Lautaro nell’estate scorsa quando chiese con insistenza il rinnovo del contratto di un anno (l’attuale scade nel 2023) con cospicuo adeguamento dell’ingaggio. Il Toro, per quanto risulti uno dei giocatori più iconici dell’Inter, guadagna infatti 1,5 milioni più bonus, un quinto del compagno di reparto Romelu. La richiesta di 5 milioni spaventò l’ad Marotta che prese tempo (secondo una corrente di pensiero assecondò il diktat di Conte che di fatto chiese di congelare i prolungamenti volendo valutare di persona i giocatori nel corso dell’annata)”.