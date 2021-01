Lautaro Martinez non è riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino marcatori di Roma-Inter. Ci ha provato più volte per l’argentino, incapace di trafiggere Pau Lopez. A fine gara ha lasciato un messaggio per l’ambiente attraverso il suo profilo Instagram: “Partita difficile, guardiamo avanti. Squadra sempre”, ha scritto il Toro.