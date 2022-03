UFFICIALE – Anche l’Inter conferma: “Lautaro positivo al Covid, seguirà procedure”

Anche l'Inter conferma la positività al Covid-19 di Lautaro, che salterà le prossime sfide con la sua nazionale. Ecco il comunicato ufficiale

"FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale.