CdS – Inter, chiara la strategia su Lautaro: per Marotta ora rinnovo inutile perché…

Tiene banco in casa Inter il futuro di Lautaro Martinez. Continua il pressing del Barcellona sull’argentino. Il Corriere dello Sport spiega: “Le frasi di Messi («E’ spettacolare: mi piacerebbe giocare con lui e spero che venga a Barcellona») non hanno cambiato la strategia dell’Inter riguardo al contratto del Toro né hanno sorpreso nessuno. Il ds Ausilio, che negli scorsi mesi era andato in Catalogna per trattare Vidal. Si era sentito chiedere informazioni dettagliate sulla situazione di Lautaro. Il presidente Bartomeu e i suoi collaboratori erano al corrente che l’argentino ha una clausola da 111 milioni pagabile solo dall’1 al 15 luglio in un’unica tranche, ma hanno comunque aperto un dialogo con il club italiano. Vogliono evitare un altro caso carico di tensioni come quello dell’estate passata con l’Atletico per Griezmann”.