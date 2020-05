Inter, Lautaro nella storia? La cessione al Barcellona sarebbe la più cara di sempre in Serie A

L’eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona non porterebbe certo l’intero popolo nerazzurro a saltare di gioia. In viale della Liberazione, però, è giusto che si tenga presente anche l’aspetto economico dell’operazione. In ballo per l’Inter, come ricorda la Gazzetta dello Sport, c’è una cifra davvero importante: “Detto che l’affare non si farà attraverso il pagamento cash di quella clausola, è proprio intorno a quella stessa cifra che l’Inter vuole arrivare in termini di valutazione, tra contanti e contropartite tecniche. Ecco: se così alla fine davvero sarà, Lautaro diventerebbe la cessione più onerosa di sempre della storia della Serie A, in assoluto. Più di Paul Pogba, che attualmente guida questa speciale classifica. Il francese fu venduto da Beppe Marotta – oggi a.d. dell’Inter – al Manchester United nel 2016 per la cifra monstre di 105 milioni di euro, di cui peraltro 27 finiti nelle tasche dell’agente Mino Raiola”.