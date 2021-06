Inter, Lautaro: “Ci siamo uniti dopo eliminazione in CL. Lukaku? All’arrivo…”

Le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali nerazzurri riavvolgendo il nastro di questa straordinaria stagione

Daniele Vitiello

E' uscito oggi I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review, il film della stagione 2020/2021, in prima assoluta sul canale YouTube ufficiale dell’Inter e su Inter TV.

Una produzione di Inter Media House, presented with Credit Agricole, che ripercorre la straordinaria annata nerazzurra, caratterizzata anche da un momento storico come l’introduzione del nuovo logo.

Di seguito le dichiarazioni di Lautaro Martinez, rilasciate in esclusiva proprio per il film della stagione: le trovate all'interno del video in fondo all'articolo.

Sull'eliminazione in Champions League: "Quando siamo usciti dalla Champions abbiamo parlato tanto e credo che si è visto, anche in allenamento, siamo stati un gruppo unito e quello è importantissimo".

Sul rapporto in campo e fuori con Lukaku: "Quando Lukaku è arrivato all’Inter abbiamo parlato tanto e si è creata una complicità, un’amicizia vera e bella. Io gli voglio bene, lui mi vuole bene, lavoriamo per il bene dell’Inter, per vincere".

Su Matteo Darmian, decisivo più volte in stagione: "Matteo si allena sempre bene, è sempre positivo, gioca a destra o a sinistra, si fa trovare pronto in zona gol. Ragazzi come lui sono importanti nella squadra".

Lo Scudetto alla sua terza stagione in nerazzurro: "Ci stiamo godendo questo momento perché per noi è speciale, per me è il primo titolo. Abbiamo fatto una cosa veramente importante e siamo contenti di quello che siamo riusciti a prendere, uno Scudetto importantissimo per noi".