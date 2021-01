Inter, Lautaro vuole restare: questa la distanza sul rinnovo dopo l’ultimo incontro

L’incontro di pochi giorni fa tra gli agenti di Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter è l’ultimo tassello in ordine cronologico verso il rinnovo di contratto dell’argentino. Il discorso è avviato, ma serve ancora del tempo. Sarà fondamentale trovare presto un’intesa per evitare interferenze dall’esterno.

TuttoSport fa chiarezza sulla questione: “Il corteggiamento del Barcellona si è affievolito. L’Inter ha mantenuto alto il prezzo per evitare il rischio di svendere un top player del futuro. Ora l’ipotesi più probabile porta al rinnovo. Come prova l’incontro di mercoledì tra Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti dell’attaccante, con Piero Ausilio e quindi Beppe Marotta.

Visita giustificata dagli ottimi rapporti con il ds ma risulta difficile che i due siano arrivati dall’Argentina in tempi di pandemia solo per bere un caffè con un buon amico. Piuttosto resta la distanza tra le richieste dell’entourage di Martinez (7 milioni a stagione) e l’offerta del club (5). Però, al di là dei numeri, conta la volontà di Lautaro. Oggi è fermamente convinto di voler restare all’Inter (la compagna Augustina presto lo renderà papà) mentre il club vuole riconoscergli un adeguamento che dimostri il suo nuovo status a livello internazionale. E, quando le intenzioni collimano, difficile non arrivare a un punto di intesa”.