VIDEO FCIN1908 / Ag Lautaro: “Felice all’Inter, vertice già previsto e rinviato per Covid. La clausola…”

Era successo anche in estate. Gli agenti di Lautaro Martinez erano arrivati nella sede dell’Inter, una chiacchierata sul rinnovo del giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2023. E anche oggi i procuratori del calciatore sono arrivati a via della Liberazione per lo stesso motivo. Si attendono novità nelle prossime settimane.

Queste intanto le parole del procuratore Beto Yaque: “Si è trattato di una riunione che avevamo in programma e che non avevamo potuto fare per colpa del Covid ma niente. E’ felice all’Inter? Sì sì. Togliere la clausola? Non abbiamo parlato per niente di clausola”.

(Fonte: FCINTER1908.IT)