Lavezzi: “Inter? Due volte potevo diventare nerazzurro ma ho scelto altro. Alla Juve mai”

L'ex attaccante argentino ha parlato del suo percorso e di tutte le volte che è stato accostato al mercato

Eva A. Provenzano

In un'intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio per Skysport, Ezequiel Lavezzi è tornato sulla sua avventura al Napoli ma ha avuto anche modo di parlare del suo mancato approdo all'Inter. Leggendario nell'ambiente nerazzurro tra le indiscrezioni di mercato, se si considera che per diverso tempo si è parlato di lui per l'attacco.

-Sei stato accostato a diversi club italiani. Per tanti anni sei stato associato all'Inter. Ma anche alla Juve. A Torino saresti andato mai?

No, mai. Però per una cosa mia. No.

-E invece all'Inter?

Sì, qualcosa con l'Inter c'è stato ma ho deciso di non andare. Sono andato poi in Cina. Anche prima c'era stato qualcosa con l'Inter ma ho deciso di andare a Parigi e poi potevo andare all'Inter ma ho deciso di andare in Cina. Sono decisioni che si prendono e non mi pento assolutamente di nulla.

-Mazzarri?

Con lui parlo ancora oggi, mi ha fatto imparare tanto e lo stimo. È tra quelle persone che mi hanno fatto imparare tantissimo e mi hanno fatto migliorare come calciatore.

-Ibrahimovic?

Lui ancora gioca. Questo vuol dire tutto. Lo fa a grande livello. È una persona malata di calcio. Fa tutto a livello di un attenzione importante estrema che fa stare bene tutta la squadra. Il Milan sta soffrendo la sua assenza

(Fonte: SS24)