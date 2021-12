Inter al lavoro per il futuro: “Brozovic-Perisic? A breve ufficiale un altro rinnovo”

Continuano i contatti con Brozovic e Perisic, entrambi in scadenza a giugno: ma il club nerazzurro presto ufficializzerà un altro rinnovo

Non si ferma il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che hanno tutta l'intenzione di garantire all'Inter il miglior avvenire possibile. Ecco perché in questi giorni i due dirigenti hanno intensificato i contatti con alcuni giocatori per chiudere il rinnovo del contratto. Scrive Il Giorno: "La dirigenza nerazzurra lavora per il futuro: ieri in sede è passato l'agente di Federico Dimarco, a breve verrà ufficializzato il rinnovo al 2026. Continuano i contatti con Brozovic e Perisic, entrambi in scadenza a giugno, con un velato ottimismo soprattutto per quel che riguarda il primo".