Inter-Dimarco, accordo per il rinnovo: durata e cifre. Ufficialità in arrivo

Il difensore nerazzurro, tornato alla base dopo una lunga serie di prestiti, si è guadagnato la fiducia del club

"Ieri Beppe Riso, l'agente dell'esterno, in una veloce visita all'ora di pranzo in sede Inter, ha definito gli ultimi dettagli per il rinnovo del giocatore. Un'operazione, come spiegato in precedenza da Piero Ausilio a Sky, per cui ormai si aspetta solo il crisma dell'ufficialità: «Manca poco perché la volontà di entrambe le parti era stata manifestata in modo chiaro». L'ex Hellas Verona otterrà così un sostanziale aumento dell'ingaggio e si legherà all'Inter sino al 30 giugno del 2026, percependo uno stipendio da 1.6 milioni annui più bonus".