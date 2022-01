Inter-Lazio, il gol di Skriniar con la complicità di Vidal: “Così nasce il 2-1”

L'Inter vince e mantiene la testa della classifica grazie ai suoi due difensori, Skriniar e Bastoni. Ecco come è nato il gol vittoria

Vittoria sofferta e meritata. L'Inter inizia il suo 2022 come meglio non poteva. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto la Lazio grazie a una grande serata di due difensori: Alessandro Bastoni, gol e assist, e Milan Skriniar. Proprio sul gol del difensore sloveno, Giovanni Barsotti, che era a bordo campo a seguire la gara per Dazn, ha racconta un retroscena. "Vidal mentre si scalda chiama la punizione di Sanchez a Bastoni urlando "Ale!". Così nasce il gol del 2-1".