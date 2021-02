VIDEO / Inter-Lazio 3-1: gli highlights della gara del Meazza

Due reti di Lukaku e un assist per il terzo gol di Lautaro. Il belga schianta la Lazio e manda l'Inter in vetta alla classifica

L'Inter supera la Lazio e vola al primo posto in classifica superando il Milan. I nerazzurri rispondono presente e non mancano l'occasione presentatasi davanti. La sconfitta del Milan al Picco contro lo Spezia ha messo sul piatto l'opportunità per i ragazzi di Antonio Conte di compiere il sorpasso ai danni dei rivali rossoneri. Opportunità sfruttata al meglio con l'Inter che supera in casa la Lazio grazie alle reti messe a segno da Lukaku (2) e Lautaro.