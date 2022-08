Inter, la probabile formazione anti-Lecce: difesa, esterni, Lu-La e Brozovic…

Si avvicina l’esordio in campionato dell’Inter di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma sulla probabile formazione dei nerazzurri per l’appuntamento contro il Lecce di sabato. “Da valutare la disponibilità di Brozovic, con Asllani prontissimo a rilevarlo dal 1’”, sottolinea la rosea. Da mezzali pronti Barella e Calhanoglu, con Dumfries a destra e Dimarco favorito a sinistra per il quotidiano. Non Gosens, nemmeno Darmian e Bellanova, per Gazzetta dunque al momento. In difesa il terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni, con la Lu-La al centro dell’attacco.