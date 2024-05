Oggi terminerà ufficialmente il campionato anche per l'Inter e poi sarà calciomercato, con il club nerazzurro che ha già fatto gran parte del lavoro ma che pianifica le mosse per completare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "Taremi e Zielinski sono i primi due innesti. Ma l’idea è che ci voglia ancora di più per puntare davvero in alto. Per Inzaghi, serve un rinforzo anche in attacco e Gudmundsson è il suo preferito .

Sul tavolo c’è anche Bento, da mettere inizialmente alle spalle di Sommer per poi raccoglierne l’eredità. Inoltre si ragiona su un difensore centrale in più e sull’eventuale sostituto di Dumfries, in caso di cessione. Già, ma come possono essere aggiunti questi tasselli? Beh, la linea di Oaktree non è diversa da quella di Suning, anzi: il mercato in entrata dovrà essere finanziato da quello in uscita e il saldo finale della campagna acquisti dovrà essere almeno in pareggio, se non in attivo".