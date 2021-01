Inter, liquidità in crisi: difficoltà con gli stipendi. “Per febbraio si cerca nuova intesa”

Quindi il club è andato in difficoltà con i pagamenti degli stipendi. Questo scrive a questo proposito il Corriere dello Sport: “ L’Inter ha saldato le mensilità di settembre e ottobre, mentre per quelle di luglio e agosto aveva raggiunto un accordo per spostare il pagamento a febbraio. Ecco, con ogni probabilità, si arriverà ad un’intesa per rinviare anche quelle di novembre e dicembre, la cui scadenza sarebbe il 16 febbraio”.

(Fonte: Corriere dello Sport)