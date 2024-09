Barella in ospedale per l’intervento al naso e culla il figlio Romeo

Gol da paura il venerdì, operazione programmata al lunedì e tanta voglia di fare il papà. Nicolò Barella vive un momento intensissimo: dopo essere stato protagonista della gara dell'Inter contro l'Atalanta con una rete al volo da rivedere e ancora rivedere, oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Era in programma farla in questa prima pausa per le Nazionali perché possa essere a disposizione già nella gara contro il Monza e ha saltato così gli impegni con la Nazionale.