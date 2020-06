In un San Paolo senza tifosi, l’Inter di Antonio Conte proverà a ribaltare il risultato dell’andata quando il Napoli si impose per 1-0 (Fabian Ruiz). L’allenatore nerazzurro manda in campo Eriksen dal 1′, in attacco Lautaro-Lukaku per scardinare la difesa della squadra di Gattuso. FcInter1908.it vi propone il racconto della sfida di questa sera attraverso i post social del popolo nerazzurro.