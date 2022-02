Inter-Liverpool, bookies non danno speranza all’Inter. Reds terzi per la vittoria finale

Quella tra Inter e Liverpool è, insieme a Benfica-Ajax, una delle due sfide degli ottavi tra squadre che in passato hanno già vinto il trofeo

Daniele Mari

Dopo la pausa invernale, torna la Champions League con le prime quattro sfide degli ottavi di finale. In campo solo una delle due italiane ancora in tabellone: l’Inter, impegnata nel difficile confronto con il Liverpool. Mercoledì 16 febbraio c’è l’andata a San Siro e, stando alle quote dei bookmakers, servirà una vera impresa ai nerazzurri per approdare ai quarti. Quella tra Inter e Liverpool è, insieme a Benfica-Ajax, una delle due sfide degli ottavi tra squadre che in passato hanno già vinto il trofeo. Gli inglesi, che in Premier League sono staccati di nove punti dalla capolista Manchester City, in Champions League sono stati perfetti finora.

Il girone B è stato dominato con sei vittorie, comprese le due contro il Milan. Anzi, il cammino dei Reds ripartirà proprio da San Siro dove, il 7 dicembre scorso, avevano battuto ed eliminato i rossoneri. Più complicato il percorso dell’Inter, che ha comunque ritrovato gli ottavi di finale come non succedeva da dieci anni. Inseriti nel girone A con il Real Madrid, i nerazzurri hanno ottenuto il passaggio del turno in anticipo e hanno chiuso con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Anche alla luce di questi dati, il Liverpool è nettamente favorito secondo Betclic, sia per la gara di Milano che per il passaggio del turno. Per il match d’andata, la vittoria dell’Inter è quotata a 3.37 contro il 2.12 (2.05 per Snai, 2.10 per Sisal) di quella degli inglesi.

Ancora più nette le differenze per l’accesso ai quarti di finale, con la squadra di Klopp quotata a 1.25 contro il 3.65 di quella di Simone Inzaghi. L’Inter si aggrappa alla storia. Per tentare di ribaltare i pronostici, l’Inter proverà ad affidarsi anche alla storia e al suo passato trionfale in Europa. Magari per imitare ciò che riuscì alla Grande Inter del Mago Helenio Herrera nel 1965 quando, nel cammino verso la vittoria dell’allora Coppa dei Campioni, eliminò il Liverpool in semifinale, vincendo 3-0 a Milano e ribaltando la sconfitta per 3-1 patita ad Anfield Road. Per l’Inter di oggi l’impresa sarebbe ancora più epica, anche considerando le quote per il trionfo finale. Alla vigilia degli ottavi, un exploit dei Campioni d’Italia è quotato a 30 da Betclic, superiore anche al 20 accreditato alla Juventus, che invece è lontana in campionato. Decisamente più chance sono invece attribuite al Liverpool, la cui quota è fissata a 6, la terza in assoluto dopo quelle di Manchester City (3.5) e Bayern Monaco (4.75).

(BetClic)