Inter-Liverpool, notte da sogno: “Ieri alla Pinetina si respirava un’aria…”

Per l’Inter quella di stasera è anche una festa per celebrare il ritorno nell’aristocrazia del calcio continentale del club nerazzurro dopo dieci lunghissimi anni

"Calma piatta prima della tempesta". Questo l'epiteto utilizzato da Tuttosport per descrivere la vigilia della gara col Liverpool in casa Inter. Ad Appiano era presente anche ili presidente Steven Zhang: anche questo dettaglio fa capire come la sfida sia davvero da sogno. Spiega Tuttosport: "Il 10 marzo 2008, vigilia dell’ultima gara giocata nella storia delle competizioni europee contro il Liverpool (partita passata alla storia più per “l’autoesonero” del Mancio che per la vittoria dei Reds firmata da Fernando Torres), la rifinitura venne tenuta altrettanto eccezionalmente nel tardo pomeriggio, sotto le luci artificiali del campo antistante la tribunetta e sotto un diluvio che anticipava quanto sarebbe accaduto la sera dopo, ma in conferenza stampa.