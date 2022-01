Inter-Liverpool, in arrivo la sentenza su Barella: si va verso i 2 turni. Dal club filtra…

Il mondo nerazzurro attende con ansia di sapere se le giornate di squalifica saranno due per il centrocampista in vista del Liverpool

Il 16 febbraio a San Siro si giocherà l'andata degli ottavi di Champions tra Inter-Liverpool. Simone Inzaghi non avrà a disposizione uno dei giocatori cardini ella rosa, Nicolò Barella . Il rosso rimediato dal centrocampista al Bernabeu fa scattare in automatico lo stop di un turno, "ma il mondo nerazzurro attende con ansia di sapere se le giornate di squalifica saranno due, con conseguente esclusione anche dal match di ritorno, ad Anfield l'8 marzo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Tutto dipende dal comitato di controllo, etico e disciplinare dell'Uefa che non aveva deliberato al tempo - non essendoci impegni immediati - e che si è riunito soltanto martedì scorso. Molto passa da quanto riportato nel referto dall'arbitro Brych. Dalle immagini tv il gesto di reazione dopo il fallo di Militao era parso subito istintivo, ma non violento".

"Però la reazione c'è e la possibilità che però arrivi la squalifica di due turni rimane concreta. L'Inter, che non aveva preso bene il gesto di Barella, puntualmente multato come da regolamento interno, lascia filtrare che non presenterà ricorso. A Inzaghi non resta dunque che sperare che da Nyon non usino la mano pesante".