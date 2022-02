Inter-Liverpool, 4 mln d’incasso e tanti vip in tribuna: “Ci sarà anche Spiderman!”

Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio di Inter-Liverpool, in programma domani a San Siro alle 21 per gli ottavi di finale di Champions

Sale la febbre per Inter-Liverpool, andata degli ottavi di Champions League in programma domani sera (ore 21) allo stadio Meazza. I 38mila biglietti disponibili causa capienza al 50% sono andati polverizzati per un incasso che dovrebbe superare i 4 milioni e anche la copertura mediatica sarà quella dei grandissimi eventi e in tribuna ci sarà anche l'attore inglese Tom Holland, che però tifa Tottenham.