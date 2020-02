Inter-Ludogorets, il club nerazzurro rimborsa i biglietti. E per la gara con la Samp…

A causa di quanto sta accadendo in Italia con il Coronavirus, la partita contro il Ludogorets si giocherà a porte chiuse. I biglietti acquistati verranno rimborsati. L’Inter non ha ancora spiegato quali sono le modalità per il rimborso ma la decisione è già stata presa.

Più semplice per chi ha comprato il biglietto on-line, qualche passaggio in più per chi invece ha acquistato il tagliando dalle rivendite. Ma tutti recupereranno quanto hanno speso. Per quanto riguarda invece le gare con la Samp o eventualmente quelle della Coppa Italia con il Napoli, che potrebbe essere spostata, verranno mantenuti validi i biglietti ma sarà rimborsato chi ne farà richiesta.

(Fonte: Corriere dello Sport)