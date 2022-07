Sky – Inter, esordio per Mkhitaryan a Lugano. Assenti Gagliardini e Pinamonti

Dopo il test con l'FC Milanese, l'Inter affronta oggi alle 18.30 in amichevole il Lugano. Per il test, Inzaghi potrà puntare per la prima volta su Henrikh Mkhitaryan, mentre non ci saranno Roberto Gagliardini (per precauzione) e Andrea Pinamonti (per un leggero risentimento ai flessori della coscia destra). Lukaku e Lautaro torneranno a far coppia in attacco. Lo fa sapere Andrea Barzaghi di Sky Sport su Twitter.