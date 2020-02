Inter, l’aneddoto che spiega la forza di Lukaku: appena rientrato in casa dopo il derby…

Romelu Lukaku ha la stoffa del campione. Non solo per le sue qualità tecniche. E’ lo spirito del belga che fa la differenza, come spiega la curiosità sulla quale si sofferma il Corriere dello Sport: “Non è il caso di fermarsi perché la stagione sta entrando nel vivo proprio adesso, con l’Inter impegnata su tre fronti e quindi con la necessità di gestire le proprie forze. Finora, anche a causa degli infortuni, Big Rom non si è mai risparmiato. Delle 31 gare stagionali, ne ha saltato soltanto una (quella di Barcellona) ed è stato titolare 29 volte su 30. Difficile che Conte faccia a meno di lui in questo mese di fuoco. E allora tanto meglio non lasciare nulla al caso. Così, nel suo appartamento a City Life, Lukaku si è fatto installare una camera iperbarica, il cui impiego serve per migliorare il recupero dopo un sforzo particolarmente intenso. E, infatti, domenica notte, dopo il derby, provate a indovinare su quale trono si è accomodato il “nuovo re di Milano”? Sì proprio lì, nella sua camera iperbarica nuova di zecca… Anche così si fa la differenza”.