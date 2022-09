Inter, Lukaku in Belgio col terapista: c’è la data del rientro, ma zero rischi

Il centravanti belga continua il recupero dopo l'infortunio rimediato in allenamento: in Belgio prosegue la riabilitazione

Alessandro De Felice

Rabbia e frustrazione davanti la tv. Sono queste le sensazioni provate da Romelu Lukaku in occasione del derby perso dall'Inter contro il Milan. Il belga è fuori per un problema fisico rimediato due giorni la sfida contro la Lazio, l'altro ko di questo inizio stagione.

La distrazione dei flessori della coscia sinistra ha costretto il belga a dover saltare la stracittadina, la gara che avrebbe voluto più giocare quando immaginava questa sua seconda vita nerazzurra.

Ieri Lukaku è volato a Bruxelles, in accordo con lo staff medico dell'Inter, per proseguire la riabilitazione.

"È andato in aereo col suo terapista personale, l’uomo che vive e lavora con lui e lo massaggia 365 giorni all’anno, Insieme incontreranno da oggi lo staff della sua nazionale guidata da Roberto Martinez per continuare a curarsi con una speranza precisa, un po’ ambiziosa e tutta ancora da verificare: tornare in campo prima della sosta per la Nations League. Durante quelle due settimane Rom, comunque, dovrebbe rimanere a Milano a lavorare sulla sua forma fisica" riferisce La Gazzetta dello Sport.

Lukaku tornerà a Milano entro venerdì e sarà in tribuna a San Siro nel match contro il Torino. Il viaggio in Belgio è legato anche alla nazionale e al Mondiale al via tra due mesi e mezzo:

"Il Qatar si avvicina e la sua nazionale, con talento sparso ovunque e con Lukaku come arma impropria davanti, è tra le candidate per la vittoria finale. In patria non si sottoporrà a nuovi esami specifici, non è necessario, ma proseguirà semplicemente in altre strutture il lavoro riabilitativo già impostato dopo la distrazione ai flessori della coscia sinistra che ha subito nell’allenamento dello scorso lunedì".

Il sogno di Lukaku e dello staff medico è rivedere il belga in campo il 18 settembre contro l'Udinese, dopo aver saltato Cremonese, Milan, Bayern Monaco, Torino e Viktoria Plzen.

"In realtà, niente verrà rischiato e, se Lukaku andrà effettivamente in Friuli, sarà solo e soltanto se verrà azzerato il rischio di ricaduta. Nel caso, col lavoro aggiuntivo ad Appiano, il centravanti potrebbe davvero avvicinarsi al top dopo la sosta, l’1 ottobre a San Siro contro la Roma di Mou".