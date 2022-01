Inter-Lukaku-Chelsea: com’è andata davvero. “Per il club uno shock quando…”

Fabrizio Romano ha raccontato tutti i retroscena della trattativa estiva tra Inter e Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku

Intervenuto ai microfoni di CBS Sports, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha raccontato tutti i dettagli della trattativa estiva tra Inter e Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku a Londra, svelando anche qualche retroscena. Ha spiegato: "Lukaku per l'Inter non era solo un giocatore: per i giocatori, per il club, per i dirigenti e per Antonio Conte. Avevano una connessione fantastica, Conte è stato l'uomo che voleva Lukaku come attaccante per il suo progetto: appena arrivato, ha chiesto proprio il belga. Quando Conte ha deciso di lasciare il club, è stato un momento chiave per Lukaku: si stava rilassando con la sua famiglia pensando al futuro. E la sua decisione era: "Resto all'Inter". Sarebbe stata dura senza Conte, ma Inzaghi gioca con lo stesso sistema e voleva il belga come giocatore chiave del suo progetto.