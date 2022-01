Inter, niente ritorno di Lukaku: “Anzi, è più facile che il Chelsea gli faccia…”

L'Inter non avrebbe alcun interesse a toccare un meccanismo che Inzaghi ha messo insieme con cura e fatica

48 ore dopo circa, fanno ancora discutere le dichiarazioni di Romelu Lukaku rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Si è dunque cominciato ad ipotizzare un clamoroso ritorno all'Inter del belga già a gennaio, in prestito, come ironizzato da Piero Ausilio qualche settimana fa. Ma, come spiega La Gazzetta dello Sport, è praticamente impossibile rivedere a breve Big Rom con la maglia nerazzurra: "L'Inter per prendere Lukaku a gennaio dovrebbe pagare 6 milioni per pochi mesi. Difficile infatti pensare che Big Rom accetterebbe una riduzione dell'ingaggio.

Lui stesso nell'intervista motiva la sua scelta estiva di tornare a Londra come una sfida, ma aggiunge che se l'Inter gli avesse rinnovato il contratto (con adeguamento) sarebbe rimasto. Il tutto poi passerebbe da una scelta folle del Chelsea, che dopo avere pagato una cifra folle non avrebbe motivo alcuno per cedere in prestito - per di più gratuito - un elemento così importante. Molto più facile che dirigenza e allenatore dei Blues facciano al belga un bello "shampoo" per andare avanti insieme. Ma se anche si verificassero una serie di improbabilissime combinazioni sul fronte economico, l'Inter non avrebbe alcun interesse a toccare un meccanismo che Inzaghi ha messo insieme con cura e fatica.