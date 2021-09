CdS – Inter, Lukaku chi? L’attacco ora segna di più. Addirittura Dzeko-Lautaro…

Il focus proposto dal quotidiano sui numeri dell'attacco nerazzurro dopo la partenza del belga

Nel focus proposto oggi, il Corriere dello Sport ha paragonato i numeri dell'attacco dell'Inter. I nerazzurri non hanno risentito finora, almeno in termini di reti, dell'addio di Lukaku. Questo l'approfondimento:"Lukaku chi? Non siamo ancora a questa situazione, ma i numeri raccontano che la nuova Inter ha assorbito meglio del previsto l’addio di Big Rom. L’attacco nerazzurro, infatti, in generale, segna di più: 20 reti, contro i 15 del 2020/21 e i 13 del 2019/20. Ma, addirittura, la coppia Dzeko-Lautaro sta producendo di più di quella formata dal totem belga e lo stesso argentino, che era considerata l’asse vincente e determinante del biennio contiano.