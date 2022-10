Sky – Inter, Inzaghi non recupera Lukaku per Barcellona. Out anche Correa e Brozovic

Niente da fare per Romelu Lukaku verso il Barcellona, ma non solo: l'allenatore dell'Inter dovrà fare ancora a meno dei tre giocatori

Niente da fare per Romelu Lukaku verso il Barcellona, ma non solo. L'Inter dovrà fare ancora a meno del belga nell'importantissima trasferta di Champions League. Lo riporta Sky Sport direttamente dalla Pinetina dopo l'allenamento odierno diretto da Simone Inzaghi.

Rientro rimandato per il belga, che proverà a tornare con la Salernitana alla prossima di Serie A. Stesso obiettivo per Joaquin Correa, anche lui assente domani, mentre per il ritorno in gruppo di Marcelo Brozovic è ancora presto. Oggi sia Correa che Lukaku hanno comunque lavorato sul campo, il primo senza pallone, il secondo con, segno che il rientro si avvicina.