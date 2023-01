Sky – Inter, out Brozovic e Handanovic. Lukaku? Sta meglio, il dubbio è questo

Le ultimissime in arrivo dall'allenamento dell'Inter in vista della Supercoppa Italiana di domani contro il Milan

Le ultimissime in arrivo dall'allenamento dell'Inter in vista della Supercoppa Italiana di domani. Le notizie in particolare riguardano tre giocatori, fa sapere Sky Sport.

"Dubbio Lukaku, oggi in allenamento penso abbia dimostrato che sta meglio e dunque c’è la possibilità di portarlo in panchina. La carta Lukaku può essere molto importante a gara in corso nel caso. Sono out Handanovic e Brozovic", le parole dallo studio.