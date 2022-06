Inter-Lukaku, a 10-12mln si chiude: “Ieri i due club si sono fatti una promessa”

Romelu Lukaku non è mai stato così vicino a tornare all'Inter. La trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea è ufficialmente iniziata e ora i due club stanno cercando un accordo per la cifra che Marotta dovrà versare ai Blues per riavere il belga in prestito. Spiega il Corriere dello Sport: "L’Inter già prima di ieri aveva capito che non avrebbe potuto riavere Romelu in prestito gratuito. Il bomber si era battuto come un leone per questa formula, ma il suo legale aveva subito intuito che non c’erano possibilità di intesa: alla nuova proprietà, anche per “risarcimento” dell’investimento fatto dalla vecchia, andava (e va) riconosciuto qualcosa. E così l’Inter si è seduta al tavolo con una prima proposta da 5 milioni che, come normale, è stata respinta.