Inter, Lukaku centro di gravità della squadra. Sorpresa stasera al suo fianco?

Ultimi nodi di formazione da sciogliere nell’Inter. In attacco, ovviamente, Antonio Conte parte da un punto fermo: Romelu Lukaku.

Scrive la Gazzetta di oggi: “Molto di più del “9” di questa squadra in costruzione: il belga è il centro di gravità di tutta la squadra, il magnete di ogni azione. Come una lavatrice azionata in ogni momento della partita: un pallone sporco con lui torna quasi sempre pulito. Chi sarà il suo gemello d’attacco per una notte è, invece, materia più complessa: Conte ha ammesso che Alexis Sanchez potrebbe partire dall’inizio e il cileno, ormai recuperato dagli affanni sudamericani, è a sorpresa in vantaggio su Lautaro. Un’occasione da sfruttare per provare almeno a ridiscutere le rigide gerarchie offensive”.