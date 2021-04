Marani: “Lukaku è il grande sogno di Guardiola e non è un caso. L’Inter…”

Il giornalista ha parlato delle avances che sarebbero arrivate all'attaccante belga da parte dell'allenatore del City

«Sono classifiche sempre difficili. Ma in questa domanda c'è anche la soggettività. Dipende anche molto anche dal contesto in cui giocano. Il talento c'è già di suo, ma se giochi con un allenatore come Guardiola certamente aumenti la tua possibilità di esprimere un certo tipo di gioco. Sarei curioso di vedere cosa Dybala potrebbe diventare in mano a Pep, credo nascerebbe qualcosa di molto buono. Lukaku ci sta già. È il grande sogno di Guardiola. Lui vuole Lukaku. Non sceglie un attaccante, vuole l'attaccante più forte e in questo momento è Lukaku».

Ma Guardiola non avrà via libera da chi è in possesso del cartellino del giocatore. «Non si muove da Milano perché l'Inter gli dice di no. Ma le avances sono arrivate e non è casuale. Lui sta spostando il campionato. Metterebbe tanto sul piatto, anche da un punto di vista dell'ingaggio. Potrebbe essere una proposta allettante, ma Lukaku all'Inter sta benissimo e il club nerazzurro non può permettersi di privarsi del suo giocatore migliore e di chi, ribadisco, ha spostato l'equilibrio di questo campionato. È stato lui l'ago della bilancia».