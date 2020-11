GdS – Inter, Lukaku mai come Icardi. Quando il belga litigò con Brozovic…

Romelu Lukaku ha un determinato peso nello spogliatoio dell’Inter. Non solo per i gol fatti finora, come spiega la Gazzetta dello Sport: “Rom è il 9 che non è mai stato Icardi, perché ai gol in campo ha abbinato un’attenzione particolare alle dinamiche di spogliatoio. Si è fatto rispettare con i fatti: si può ricordare la lite con Brozovic di un anno fa.

Ma anche le parole del post Torino, quando ha ammonito: «Non siamo ancora una grande squadra». Era una strigliata decisa, senza eccezioni. La squadra ha svoltato, l’approccio contro il Sassuolo è il segnale che Conte aspettava. A Reggio s’è visto un grande Lautaro: non inganni l’età giovane, il Toro ha mostrato personalità anche fuori dal campo. Ha un grande feeling con Vidal, sa come Intervenire con la parola nei momenti importanti”.