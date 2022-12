SM – Inter, Lukaku non parte per Siviglia? Il motivo della decisione

L'attaccante belga da inizio settimana è tornato in gruppo ma non è ancora al meglio della condizione

Romelu Lukaku continua a lavorare con il gruppo per essere al meglio in vista di Inter-Napoli del 4 gennaio. I tifosi sperano di rivederlo presto in campo, ma molto probabilmente dovranno attendere ancora. Il belga, infatti, non dovrebbe partire con i compagni per l'amichevole di Siviglia col Betis in programma il 17 dicembre.