Inter-Lukaku, nuovi esami nei prossimi giorni per sperare nel Bologna

Non c'è pace per Romelu Lukaku. Il belga ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti, scrive l'Inter in una nota, hanno evidenziato "un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra". Per questo motivo, l'attaccante nerazzurro salterà la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco (l'Inter giocherà martedì 1 novembre alle 21) e anche il big match contro la Juventus, in programma a Torino il 6 novembre.