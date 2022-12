Sky – Inter, Lukaku e Onana si allenano in gruppo. Due giocatori a parte

Le novità in arrivo da Appiano Gentile in chiave ripresa. L'Inter di Simone Inzaghi si è allenata oggi e il tecnico nerazzurro ha avuto indicazioni positive dal campo. Sono solo due i giocatori a parte, riporta Sky Sport.

"Via prima dal Mondiale dopo le divergenze col Ct Song, eliminato ai gironi col rammarico delle occasioni da gol sprecate nella decisiva sfida con la Croazia. Onana e Lukaku hanno deciso di ripartire subito. Anzi, in anticipo. Testa all'Inter: i due calciatori sono tornati ad allenarsi qualche giorno prima del previsto per acquisire la forma giusta in ottica ripresa di campionato. Entrambi hanno partecipato alla seduta insieme al gruppo, Simone Inzaghi ha così avuto la possibilità di lavorare con un'Inter non troppo distante da quella che, alla ripresa del campionato, affronterà il Napoli. Assenti D'Ambrosio e Correa, che hanno proseguito un programma differenziato. Nulla di grave, tutto previsto nella tabella dello staff medico", si legge.