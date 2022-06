GdS – Inter-Lukaku, patto d’onore: fissato il prossimo passo di Ledure

Il focus legato al summit di ieri tra l'avvocato dell'attaccante belga e il club nerazzurro

Daniele Vitiello

E' il momento di spingere sull'acceleratore. Sono poche per ora almeno le chance di vedere Lukaku nuovamente con la maglia dell'Inter, ma per avere una speranza bisogna viaggiare spediti. Per questo nell'incontro tra il club e l'avvocato del giocatore sono già stati fissati i prossimi passi.

Spiega la Gazzetta dello Sport: "Al netto delle intese su stipendio e Fisco, questo secondo contatto tra le parti negli ultimi giorni è stato utile, soprattutto, per segnare in rosso sul calendario la scadenza del 30: c’è un mese davanti, bisogna agire con circospezione ma pure di fretta. Ieri Ledure ha così fissato la tempistica entro la quale tenere col Chelsea un incontro da dentro o fuori. In quell’occasione si tenterà il colpo grosso: si proverà a ottenere il sì inglese a un prestito considerato necessario per tutti.

La coabitazione Lukaku-Tuchel per un altro anno ancora è semplicemente impossibile e non farebbe il bene di nessuno. L’avvocato si è, quindi, preso 15 giorni di tempo e, nella migliore delle ipotesi, tornerebbe poi dall’Inter con un pacchetto chiavi in mano a fine giugno. La via è stretta e i termini di un clamoroso ritorno sono chiari, ma è altrettanto chiaro anche il patto d’onore che Romelu e i nerazzurri hanno rafforzato ieri".