CorSera – Inter, Lukaku capolavoro di Conte. Quanto vale? Dopo la pandemia…

Il focus del quotidiano a proposito dell'attaccante belga trascinatore della squadra nerazzurra

Romelu Lukaku è uno dei fiori all'occhiello dell'Inter di Antonio Conte. Arrivato a Milano tra lo scetticismo di parte dell'opinione pubblica, ha convinto tutti a suon di gol e sacrifici per i compagni. Il Corriere della Sera spiega: "Il centravanti belga è il suo capolavoro. Era già forte, non così determinante però. L’allenatore a più riprese, in queste quasi due stagioni, ha ripetuto: «Lukaku è un diamante grezzo, può ancora migliorare». L’acquisto più costoso della storia dell’Inter (75 milioni) ha sempre segnato tanto, ma mai come nelle due stagioni all’Inter in cui ha sfondato sempre il muro delle 20 reti a campionato. Inutile pensare a quanto possa valere, la pandemia ha stravolto il mercato, quando e se la situazione si normalizzerà Lukaku sarà uno dei pezzi pregiati del calcio europeo".