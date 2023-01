Gds – Inter, Lukaku dice addio? Da Thuram a Firmino: le idee e i nomi a sorpresa

Il piano A (almeno per ora) è trattenere Romelu Lukaku all’Inter. Sicuramente non alle cifre attuali, prestito a 7,6 milioni più 5 di bonus legati alle vittorie

Marco Astori

E' ancora presto per dare un giudizio definitivo, ma finora il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è stato assolutamente deludente. Il piano A per la prossima stagione è sicuramente quello di puntare ancora sul belga, ma se le cose dovessero andare ancora male, la società ha pronta una lista di nomi papabili per rimpiazzarlo. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Il nome forte è quello di Marcus Thuram. Il francese sarebbe un obiettivo anche per gennaio, ma l’Inter sa di non avere, al momento, i soldi per ripetere l’operazione Eriksen, messa in piedi nel gennaio 2020 da Marotta e Ausilio versando 21 milioni al Tottenham. Adesso di soldi, diretti al Borussia Mönchengladbach, ce ne vorrebbero la metà ovvero tra i 10 e i 12. Comunque troppi.

Thuram jr è seguito da tutte le big europee: il Bayern Monaco, che resta favorito, l’Inter, il Psg, il Chelsea e lo United, che una prima punta la cerca soprattutto per adesso non avendo sostituto CR7. Prenderlo a zero, a giugno, sembra un’impresa e servono tanti soldi e un progetto tecnico importante. Marotta e Ausilio hanno messo sul tavolo 5-6 milioni netti (con la tassazione agevolata), tenendosi un margine per il rilancio e naturalmente non dimenticandosi le commissioni per gli agenti. Possibilità di spuntarla? Dipenderà da cosa vorrà fare Marcus: l’Inter gli offrirebbe una maglia da titolare e la possibilità di fare un passo avanti nella carriera. Ha 25 anni: in Premier potrebbe andare anche dopo 2-3 stagioni...".

I nomi svincolati — Il club nerazzurro, ovviamente, vaglierebbe anche il mercato dei parametri zero: "Tra gli svincolati al momento c’è anche Firmino del Liverpool che però Klopp vuole assolutamente tenersi. Non ha le caratteristiche di Lukaku e anche se sarebbe un grande colpo, soprattutto a zero, al momento non appare un pista praticabile. In scadenza pure Depay, l’olandese del Barcellona (sempre che non cambi maglia a gennaio visto che è seguito da Manchester United, Newcastle, Arsenal) e il diciottenne del Borussia Dortmund, Moukoko. Quest’ultimo è un prospetto eccezionale e piace più di Depay, ma Moukoko è a un passo dal Barça".

Possibili occasioni — Ci sono poi i profili meno celebri su cui però si potrebbe puntare: "Da qui a giugno molte cose possono cambiare e per questo non è facile dire che tipo di giocatori l’Inter cercherà se non sarà confermato il prestito del belga. Un paio di situazioni da seguire con attenzione però ci sono. La prima: Matheus Cunha, il brasiliano classe 1999 che si è intristito alla corte di Simeone. Recentemente è passato in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 40 milioni al Wolverhampton.

In caso di retrocessione, chiaramente tornerebbe a Madrid e Ausilio è un suo estimatore dai tempi dell’Hertha. Tra i nomi meno noti attenzione a Terem Moffi, nigeriano classe 1999 del Lorient. Classifica prima punta di fisico, che in Francia sta segnando molto (10 centri) e che in nazionale è la riserva di un certo Osimhen o a volte gioca con lui. Tanto fisico, discreto senso del gol. Molto dipende dalla richiesta. Terzo profilo: Paul Onuachu, classe 1994, anche lui nigeriano, finora 14 reti nel Genk", conclude la Rosea.